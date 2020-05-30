Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 30 мая 2020 года: 55 новых случаев заражения

30 Май 2020 2020-05-30T11:04:35+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ленинградской области на 30 мая 30 мая 2020 года

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Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией опубликовал актуальные данные по количеству зараженных COVID-19 за минувшие сутки. Таким образом, число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 30 мая 2020 года составило 55 человек. У всех у них подтвержден диагноз COVID-19.

Что касается Санкт-Петербурга, то здесь число заболевших составило 365 человек. Это меньше, чем за предыдущие сутки, когда было выявлено 369 случаев заражения инфекцией.

По ситуации на 30 мая в России выявлено 8952 случая заражения коронавирусом. Вспышки инфекции зафиксированы в 83 регионах. Почти у половины из тех, у кого подтвердился COVID-19, заболевание протекает бессимптомно.

Есть и печальная статистика: за минувшие сутки в России умер 181 пациент с коронавирусом. Количество выздоровевших составило 8212 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU