Мужчина, почувствовав себя героем боевика, открыл стрельбу с балкона в Приморском районе
Заскучавший на самоизоляции петербуржец, очевидно, захотел острых ощущений, а заодно решил доставить их и соседям. Накануне, 29 мая, отважный мужчина схватил свой пневматический пистолет и стал палить из него с балкона пятого этажа, что находится в доме на улице Сизова в Приморском районе.
Однако жители выходку своего беспокойного соседа не оценили и вызвали полицейских. Стражи порядка оперативно выехали по указанному адресу. В результате, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, горе-стрелка задержали. Им оказался мужчина 1977 года рождения.
- В результате стрельбы пострадавших нет. В отношении стрелка составлен административный протокол, - поясняют в региональном Главке.
Полицейские объяснили мужчине, что пистолет, пусть и пневматический, - не игрушка, и на всякий случай изъяли оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU