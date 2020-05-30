2020-05-30T11:47:11+03:00
Происшествия

Мужчина, почувствовав себя героем боевика, открыл стрельбу с балкона в Приморском районе

Однако нарушителя быстро задержали полицейские
Алина ЧЕМЕРИС
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Пистолет у горе-стрелка изъялиПистолет у горе-стрелка изъялиФото: Олег ЗОЛОТО
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Заскучавший на самоизоляции петербуржец, очевидно, захотел острых ощущений, а заодно решил доставить их и соседям. Накануне, 29 мая, отважный мужчина схватил свой пневматический пистолет и стал палить из него с балкона пятого этажа, что находится в доме на улице Сизова в Приморском районе.

Однако жители выходку своего беспокойного соседа не оценили и вызвали полицейских. Стражи порядка оперативно выехали по указанному адресу. В результате, как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, горе-стрелка задержали. Им оказался мужчина 1977 года рождения.

- В результате стрельбы пострадавших нет. В отношении стрелка составлен административный протокол, - поясняют в региональном Главке.

Полицейские объяснили мужчине, что пистолет, пусть и пневматический, - не игрушка, и на всякий случай изъяли оружие. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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