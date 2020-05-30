Статистика заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 мая 2020 года: за сутки от COVID-19 умерли 13 человек

30 Май 2020 2020-05-30T12:14:59+03:00

Всего в Санкт-Петербурге на 30 мая 2020 года зафиксировали 191 смерть от коронавируса

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По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, по ситуации на 30 мая 2020 года в Санкт-Петербурге от коронавируса умерли еще 13 человек. В общей сложности в Северной столице число смертей от этой инфекции достигло 191.

Всего в стране за минувшие сутки от коронавируса умер 181 человек. Больше всего смертей в Москве – там от опасной инфекции скончались 78 человек. Далее в печальном списке следует Дагестан, где умерли 25 пациентов с коронавирусом, потом – Московская область с 24-мя умершими. В Ленинградской области смертей от COVID-19 за прошедшие сутки не зафиксировано

По ситуации на 30 мая 2020 года в России выявлено 8952 новых случая заражения коронавирусом. Почти половина людей болеет без каких-либо симптомов. Всего с начала пандемии инфекцию COVID-19 подхватили 396 575 россиян во всех регионах.

ИСТОЧНИК KP.RU