2020-05-30T13:31:15+03:00
Общество

Гимназия №406 Пушкинского района 1 сентября откроет двери для учеников

Сейчас здание на реконструкции, но к началу учебного года подрядчик обещает закончить работы
Алина ЧЕМЕРИС
Поделиться:
1 сентября гимназия сможет принять около 900 учеников. Фото: Администрация Санкт-Петербурга1 сентября гимназия сможет принять около 900 учеников. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Изменить размер текста:

Уже совсем скоро школьники Пушкинского района смогут сесть за парты 406-й гимназии. Открыть учебное заведение к 1 сентября поручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Такое решение градоначальник принял после того, как проинспектировал ход работ по реконструкции двух корпусов гимназии.

- Нет никаких сомнений, что 1 сентября две площадки этой школы откроются. И это будет хороший подарок жителям Пушкина, - подчеркнул Александр Беглов.

Ход работ по реконструкции губернатор держит под контролем. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Ход работ по реконструкции губернатор держит под контролем. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Под личным контролем губернатора реконструкция гимназии находится с сентября прошлого года. По словам главы региона, город строго спрашивает с подрядчиков за качество работ и сроки их выполнения.

Сейчас оба корпуса гимназии готовы уже более, чем наполовину. В здании на Леонтьевской улице идут работы по устройству наружных и внутренних инженерных систем, ведется внутренняя отделка и благоустройство территории. В корпусе на Церковной, в свою очередь, идет устройство лестничных маршей, кирпичных стен и перегородок, полов, ведутся работы по закрытию теплового контура, замене плит перекрытий (монолит), монтажу наружных и внутренних инженерных сетей.

Ожидается, что в общей сложности гимназия сможет принять порядка 900 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главу Московского района доставили в инфекционную больницу. Врачи подозревают у него COVID-19
Консульство Финляндии в Санкт-Петербурге не откроется с 1 июня
Ученые из Санкт-Петербурга создали тест-систему для выявления COVID-19. Разработки велись в НИИ Пастера
Индекс самоизоляции резко упал в Санкт-Петербурге днем в субботу
Иномарка вылетела на тротуар, пробив ограждение, на Красногвардейской площади в Санкт-Петербурге
4-летняя девочка получила травмы головы и печени, попав под две машины на Биржевом переулке
Гимназия №406 Пушкинского района 1 сентября откроет двери для учеников
Сразу три вывозных рейса с застрявшими за границей прибудут в Санкт-Петербург 30 мая
Гатчинский Собор Петра и Павла отреставрируют за 212 млн рублей
Статистика заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге на 30 мая 2020 года: за сутки от COVID-19 умерли 13 человек
Мужчина, почувствовав себя героем боевика, открыл стрельбу с балкона в Приморском районе
Несколько рейсов из Пулково отменили 30 мая
Петербурженка пострадала при пожаре в магазине на Руставели
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 30 мая 2020 года: 55 новых случаев заражения