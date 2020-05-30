Гимназия №406 Пушкинского района 1 сентября откроет двери для учеников
Уже совсем скоро школьники Пушкинского района смогут сесть за парты 406-й гимназии. Открыть учебное заведение к 1 сентября поручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Такое решение градоначальник принял после того, как проинспектировал ход работ по реконструкции двух корпусов гимназии.
- Нет никаких сомнений, что 1 сентября две площадки этой школы откроются. И это будет хороший подарок жителям Пушкина, - подчеркнул Александр Беглов.
Ход работ по реконструкции губернатор держит под контролем. Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Под личным контролем губернатора реконструкция гимназии находится с сентября прошлого года. По словам главы региона, город строго спрашивает с подрядчиков за качество работ и сроки их выполнения.
Сейчас оба корпуса гимназии готовы уже более, чем наполовину. В здании на Леонтьевской улице идут работы по устройству наружных и внутренних инженерных систем, ведется внутренняя отделка и благоустройство территории. В корпусе на Церковной, в свою очередь, идет устройство лестничных маршей, кирпичных стен и перегородок, полов, ведутся работы по закрытию теплового контура, замене плит перекрытий (монолит), монтажу наружных и внутренних инженерных сетей.
Ожидается, что в общей сложности гимназия сможет принять порядка 900 учеников.
ИСТОЧНИК KP.RU