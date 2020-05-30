Гимназия №406 Пушкинского района 1 сентября откроет двери для учеников

30 Май 2020 2020-05-30T13:31:15+03:00

Сейчас здание на реконструкции, но к началу учебного года подрядчик обещает закончить работы

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Уже совсем скоро школьники Пушкинского района смогут сесть за парты 406-й гимназии. Открыть учебное заведение к 1 сентября поручил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Такое решение градоначальник принял после того, как проинспектировал ход работ по реконструкции двух корпусов гимназии.

- Нет никаких сомнений, что 1 сентября две площадки этой школы откроются. И это будет хороший подарок жителям Пушкина, - подчеркнул Александр Беглов.

Ход работ по реконструкции губернатор держит под контролем. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Под личным контролем губернатора реконструкция гимназии находится с сентября прошлого года. По словам главы региона, город строго спрашивает с подрядчиков за качество работ и сроки их выполнения.

Сейчас оба корпуса гимназии готовы уже более, чем наполовину. В здании на Леонтьевской улице идут работы по устройству наружных и внутренних инженерных систем, ведется внутренняя отделка и благоустройство территории. В корпусе на Церковной, в свою очередь, идет устройство лестничных маршей, кирпичных стен и перегородок, полов, ведутся работы по закрытию теплового контура, замене плит перекрытий (монолит), монтажу наружных и внутренних инженерных сетей.

Ожидается, что в общей сложности гимназия сможет принять порядка 900 учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU