2020-05-30T14:09:24+03:00
Происшествия

4-летняя девочка получила травмы головы и печени, попав под две машины на Биржевом переулке

Ребенка сначала сбил Хендэ Солярис, а потом – автомобиль Тойота. Оба водителя были трезвы [видео]
Алина ЧЕМЕРИС
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Родителей девочки могут привлечь к ответственностиРодителей девочки могут привлечь к ответственностиФото: Олег ЗОЛОТО
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ДТП, в котором пострадал ребенок, случилось 29 мая на Биржевом переулке в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. 4-летняя девочка переходила дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля. Сразу же после этого на ребенка наехала другая машина, идущая в попутном направлении. Момент аварии попал на видео.

Прибывшие на место полицейские установили: на момент ДТП оба водителя – мужчины 29 и 50 лет - были трезвы. Об этом рассказал «КП – Петербург» источник в правоохранительных органах.

Чудом малышка выжила. В результате аварии она получила травмы головы и печени, а также перелом ключицы. Ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали в городскую больницу №2.

Как сообщает источник, девочку оставили без присмотра родители в салоне своего автомобиля, а сами пошли гулять. Однако каким-то образом ребенок смог открыть двери и выбраться. Теперь решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

Ребенок, которого родители оставили без присмотра, попал сразу под две машины на Васильевском острове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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