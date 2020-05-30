2020-05-30T16:26:13+03:00
Общество

Стали известны подробности о 13 умерших от коронавируса петербуржцах

У всех у них были хронические заболевания
Алина ЧЕМЕРИС
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Среди умерших за минувшие сутки 7 женщин и 6 мужчинСреди умерших за минувшие сутки 7 женщин и 6 мужчинФото: Артем КИЛЬКИН
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В числе 13 умерших от коронавируса петербуржцев, которые скончались за минувшие сутки, семь женщин и шесть мужчин. Женщинам было от 65 до 94 лет, мужчинам – от 68 до 86 лет. Об этом сообщает Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021.

Отмечается, что основным заболеванием, которое привело к смерти пациентов, стала двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусной инфекцией. Кроме того, все зараженные имели ряд хронических заболеваний, в числе которых гипертоническая болезнь, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, онкология.

Всего комиссией по летальным исходам 29 мая 2020 года было рассмотрено 16 случаев смертей.

Напомним, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге от коронавируса умер 191 человек. По России этот показатель достигает 4555 смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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