2020-05-30T17:14:32+03:00
Дом. Семья

Фанни, Юкки и Илта: Петербуржцы выбрали имена для совят из Ленинградского зоопарка

Птенцы появились на свет в начале апреля
Полина ЖУКОВА
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У птенцов ястребиных сов появились имена. Фото: instagram.com/spbzoopark/У птенцов ястребиных сов появились имена. Фото: instagram.com/spbzoopark/
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У птенцов ястребиных сов в Ленинградском зоопарке наконец-то появились имена. Трое малышей вылупились в начале апреля у пары Ирги и Тони. А совсем недавно птенцы начали вылезать на свет из своих домиков. Их удалось разглядеть и сфотографировать. После чего сотрудники зоопарка обратились к горожанам за помощью с выбором имен. Варианты петербуржцы присылали на странице зоопарка в Instagram. Идей было много, а сегодня стало известно, какие из них выбрали.

– Вчера орнитологи Ленинградского зоопарка совещались весь день и только под вечер смогли определиться – малышей будут звать Фанни, Юкки и Илта, – рассказали в зоопарке.

Имена эти оказались очень подходящими еще и потому, что пока пол птенцов определить сложно.

– Ярко выраженных половых признаков у сов нет. Самки обычно крупнее самцов, но птенцы еще растут, поэтому понять, кто перед нами мы сможем только через год, – рассказывали ранее сотрудники зоопарка в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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