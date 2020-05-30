Сильные потоки воды затопили общежитие Института кино и телевидения
В распоряжении «Комсомолки» оказались видео, которые сняли очевидцы, находящиеся в общежитии Института кино и телевидения во время ЧП. По их словам, здание стало затапливать после приезда пожарных, которых вызвали, чтобы потушить розетку, загоревшуюся в одной из комнат. Все случилось около полуночи 29 мая.
Как сообщает источник, сотрудники МЧС пытались подключиться к пожарному крану на 8 этаже, но его в результате сорвало. После этого в коридоры хлынула вода и сразу же была вызвана аварийная служба. Однако, как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МЧС, на вызов бригада действительно выезжала, но ни о каком потопе не речи не идет.
Общежитие Института кино и телевидения затопило.
- Наши сотрудники приезжали на вызов. Людей эвакуировали. Розетку потушили и сразу уехали. О потопе мы ничего не знаем, - сообщили в пресс-службе.
В общежитии Института кино и телевидения прорвало пожарный кран.
По словам источника, в общежитии до сих пор нет воды.
Потоп в общежитии института кино и телевидения.
ИСТОЧНИК KP.RU