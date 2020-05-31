2020-05-31T09:46:00+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года: почти идеальный результат

В воскресенье утром петербуржцы демонстрируют невероятные показатели социальной ответственности
Сергей ВОЛЧКОВ
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Утром 31 мая город стоит практически пустым.Утром 31 мая город стоит практически пустым.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Утром 31 мая жители и гости Санкт-Петербурга демонстрируют без пяти минут идеальный подход к требованиям самоизоляции. То ли просто все еще спят – все-таки на дворе утро воскресенья – то ли действительно не хотят подвергать себя лишней опасности, разгуливая по улицам, но, согласно данным Яндекса, индекс самоизоляции у нас на данный момент почти идеальный.

- Показатель составляет 4,1 балла из 5 возможных, - отмечается на странице со статистикой. – Это значит, что на улице нет почти никого. Спасибо всем, кто дома!

Напомним: ранее специалисты-вирусологи и аналитики не раз называли самоизоляцию одним из самых надежных способов уберечься от заражения коронавириусом нового типа. Тем не менее ее показатель в Санкт-Петербурге в последние дни то поднимался, то падал до рекордных значений. Особенно часто, кстати, это происходило в выходные - так что надеемся, конечно, на лучшее, но готовимся при этом к худшему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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