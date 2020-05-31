2020-05-31T12:35:55+03:00
Общество

Очередной вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Санкт-Петербург

На борту находилось 70 человек
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
Самолет с россиянами, возвращенными из-за границы, приземлился в аэропорту "Пулково".Самолет с россиянами, возвращенными из-за границы, приземлился в аэропорту "Пулково".Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Северная столица продолжает оказывать помощь соотечественникам, застрявшим за границей из-за коронавируса и перекрытых границ. Так, в ночь в субботу на воскресенье, с 30 на 31 мая, в Санкт-Петербург прибыл очередной вывозной рейс – на этот раз из Лондона. Самолет приземлился в аэропорту Пулково в 23:57.

- На борту находились 70 россиян, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. – Сразу после прилета их обследовали на наличие коронавирусной инфекции и взяли обязательство провести следующие 14 дней на самоизоляции. После этого путешественников развезли по домам на специальных автобусах.

Напомним: Санкт-Петербург принимает по несколько вывозных рейсов в неделю. Так, ранее в Северную столицу доставили россиян из Бангкока, Гоа и Таджикистана. Ко всем пассажирам по прилету в обязательном порядке применялись особые противовирусные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шквальный ветер надвигается на Санкт-Петербург
Мусоровоз раздавил легковушку вместе с водителем в Санкт-Петербурге
Брат ранил ножом брата в Тосненском районе Ленобласти
Пять женщин, восемь мужчин: комздрав раскрыл подробности о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге
12—летнего мальчика сбила машина в Колпинском районе Санкт-Петербурга
307 человек за сутки вылечилось от коронавируса в Санкт-Петербурге
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года составило 204 человека
3 590 человек находятся на карантине из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Очередной вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Санкт-Петербург
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года: почти идеальный результат
Прогноз погоды на 31 мая 2020 в Санкт-Петербурге: облачно и до +18
Общежитие Института кино и телевидения затопило в Санкт-Петербурге
Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, началась в Санкт-Петербурге
Черемуха рухнула на две иномарки во дворе на Сикейроса в Санкт-Петербурге