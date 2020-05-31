Очередной вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Санкт-Петербург

31 Май 2020 2020-05-31T12:35:55+03:00

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Северная столица продолжает оказывать помощь соотечественникам, застрявшим за границей из-за коронавируса и перекрытых границ. Так, в ночь в субботу на воскресенье, с 30 на 31 мая, в Санкт-Петербург прибыл очередной вывозной рейс – на этот раз из Лондона. Самолет приземлился в аэропорту Пулково в 23:57.

- На борту находились 70 россиян, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга. – Сразу после прилета их обследовали на наличие коронавирусной инфекции и взяли обязательство провести следующие 14 дней на самоизоляции. После этого путешественников развезли по домам на специальных автобусах.

Напомним: Санкт-Петербург принимает по несколько вывозных рейсов в неделю. Так, ранее в Северную столицу доставили россиян из Бангкока, Гоа и Таджикистана. Ко всем пассажирам по прилету в обязательном порядке применялись особые противовирусные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU