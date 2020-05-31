2020-05-31T12:37:00+03:00
Общество

3 590 человек находятся на карантине из-за коронавируса в Санкт-Петербурге

Кроме того, за минувшие сутки в городе провели больше 10 000 тестов на наличие инфекции в организме
Сергей ВОЛЧКОВ
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Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге по-прежнему растет.Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге по-прежнему растет.Фото: Сергей ВОЛЧКОВ
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Северная столица продолжает бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным оперативного штаба, на 31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге на карантине находится 3 590 человек. Из них 200 – в осверваторе, 781 – на самоизоляции и еще 2 609 – контактные.

- Кроме того, за минувшие сутки в городе было проведено 10 124 теста на наличие в организме человека возбудителя инфекции – вируса SARS-CoV-2, - отметили в оперштабе. - Также обработано 772 вызова, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

По-прежнему активно работает в городе и волонтерская служба: так, по данным ведомства, всего за сутки за помощью к активистам обратилось 115 человек.

Напомним: по состоянию на 30 мая в Санкт-Петербурге выявили 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекций. Общее число заболевших с начала эпидемии составило 15 580 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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