2020-05-31T12:36:45+03:00
Общество

Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года составило 204 человека

При этом 13 погибших зарегистрировали за минувшие сутки
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Санкт-Петербурге за минувшие сутки зарегистрировали 13 новых смертей от коронавируса.В Санкт-Петербурге за минувшие сутки зарегистрировали 13 новых смертей от коронавируса.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Количество заболевших коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 в Санкт-Петербурге продолжает расти: за минувшие сутки выявили 369 новых случаев. Вместе с ним растет и число погибших. По данным оперативного штаба, общее число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года составило 204 человека.

- Таким образом суточный прирост составил 13 человек – столько же, сколько было зарегистрировано за предыдущие сутки, - констатировали в оперштабе.

Напомним: Северная столица по-прежнему занимает третье место по суточному приросту числа инфицированных, уступая только Москве и Московской области. По данным на 31 мая в Санкт-Петербурге на наличие возбудителя инфекции обследовали 10 124 человека. При этом 3 590 человек на данный момент находятся на карантине. Большую часть из них – 2 609 человек - составляют лица, ранее контактировавшие с инфицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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