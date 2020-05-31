2020-05-31T11:59:18+03:00
Происшествия

12—летнего мальчика сбила машина в Колпинском районе Санкт-Петербурга

Инцидент произошел на Петрозаводском шоссе
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пострадавший мальчик был доставлен в больницу с легкими травмами.Пострадавший мальчик был доставлен в больницу с легкими травмами.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Дорожная авария со страшными последствиями произошла в минувшую субботу, 30 мая, в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По данным местного управления ГИБДД, в поселке Металлострой женщина на автомобиле ВАЗ 2114 сбила 12-летнего мальчика.

- Инцидент произошел на Петрозаводском шоссе около 13:15, - рассказали в ведомстве. – По данным проверки, за рулем находилась женщина 1990-го года рождения.

Судя по всему, пострадавший ребенок перебегал дорогу в неположенном месте: инцидент, констатируют в ГИБДД, произошел вне зоны пешеходного перехода. По счастью, мальчик отделался легкими травмами и был оперативно доставлен в больницу. По факту случившегося проводится дополнительная проверка.

Напомним: ранее в аварии на Биржевом переулке пострадала четырехлетняя девочка. В результате аварии она получила травмы головы и печени, а также перелом ключицы. По предварительным данным малышку оставили без присмотра родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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