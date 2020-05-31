Пять женщин, восемь мужчин: комздрав раскрыл подробности о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге

31 Май 2020 2020-05-31T13:01:03+03:00

Всего за минувшие сутки от новой инфекции скончались 13 человек

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Городской комитет по здравоохранению рассказал о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге. Напомним: по состоянию на 31 мая 2020 года их общее количество составило 204 человека. При этом 13 случаев выявили за минувшие сутки.

- Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила еще 13 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщили в ведомстве. – В числе умерших – пять женщин в возрасте от 55 до 91 года и восемь мужчин в возрасте от 56 до 92 лет.

По данным комитета, основным заболеванием, которое привело к смерти, во всех случаях названа двусторонняя пневмония, к развитию короной привело заражение новым коронавирусом. Вдобавок к этому пациенты имели хронические заболевания.

По состоянию на 31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали в общей сложности 15 494 случаев заболевания. При этом 369 человек заразились за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU