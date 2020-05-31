Пять женщин, восемь мужчин: комздрав раскрыл подробности о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге
Городской комитет по здравоохранению рассказал о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге. Напомним: по состоянию на 31 мая 2020 года их общее количество составило 204 человека. При этом 13 случаев выявили за минувшие сутки.
- Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила еще 13 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщили в ведомстве. – В числе умерших – пять женщин в возрасте от 55 до 91 года и восемь мужчин в возрасте от 56 до 92 лет.
По данным комитета, основным заболеванием, которое привело к смерти, во всех случаях названа двусторонняя пневмония, к развитию короной привело заражение новым коронавирусом. Вдобавок к этому пациенты имели хронические заболевания.
По состоянию на 31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали в общей сложности 15 494 случаев заболевания. При этом 369 человек заразились за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU