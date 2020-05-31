2020-05-31T13:01:03+03:00
Общество

Пять женщин, восемь мужчин: комздрав раскрыл подробности о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге

Всего за минувшие сутки от новой инфекции скончались 13 человек
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
По данным комиссии по анализу летальных исходов все пациенты имели хронические заболевания.По данным комиссии по анализу летальных исходов все пациенты имели хронические заболевания.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Городской комитет по здравоохранению рассказал о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге. Напомним: по состоянию на 31 мая 2020 года их общее количество составило 204 человека. При этом 13 случаев выявили за минувшие сутки.

- Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ подтвердила еще 13 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции COVID-19, - сообщили в ведомстве. – В числе умерших – пять женщин в возрасте от 55 до 91 года и восемь мужчин в возрасте от 56 до 92 лет.

По данным комитета, основным заболеванием, которое привело к смерти, во всех случаях названа двусторонняя пневмония, к развитию короной привело заражение новым коронавирусом. Вдобавок к этому пациенты имели хронические заболевания.

По состоянию на 31 мая 2020 года в Санкт-Петербурге зарегистрировали в общей сложности 15 494 случаев заболевания. При этом 369 человек заразились за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шквальный ветер надвигается на Санкт-Петербург
Мусоровоз раздавил легковушку вместе с водителем в Санкт-Петербурге
Брат ранил ножом брата в Тосненском районе Ленобласти
Пять женщин, восемь мужчин: комздрав раскрыл подробности о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге
12—летнего мальчика сбила машина в Колпинском районе Санкт-Петербурга
307 человек за сутки вылечилось от коронавируса в Санкт-Петербурге
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года составило 204 человека
3 590 человек находятся на карантине из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Очередной вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Санкт-Петербург
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года: почти идеальный результат
Прогноз погоды на 31 мая 2020 в Санкт-Петербурге: облачно и до +18
Общежитие Института кино и телевидения затопило в Санкт-Петербурге
Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, началась в Санкт-Петербурге
Черемуха рухнула на две иномарки во дворе на Сикейроса в Санкт-Петербурге