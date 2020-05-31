Брат ранил ножом брата в Тосненском районе Ленобласти

31 Май 2020 2020-05-31T13:28:58+03:00

Мужчина попытался скрыться в соседнем районе, но все равно был задержан полицией

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Кровавая драма разыгралась в минувшую субботу, 30 мая, в СНТ «Боровое» в Тосненском районе Ленинградской области: старший брат попытался зарезать младшего. О происшествии «КП-Санкт-Петербург» рассказали в Главном управлении МВД России по городу и региону.

- Инцидент случился около 4:04 утра, - пояснили в ведомстве. – Установлено, что 39-лений мужчина на почве внезапно возникшего конфликта нанес несколько ударов ножом своему 30-летнему брату, после чего скрылся.

В итоге любителя распустить руки задержали в соседнем Кировском районе. До покушения на убийство подозреваемого, скорее всего, как это часто бывает, довел алкоголь: следствие выяснило, что в ту роковую ночь братья вместе употребляли спиртные напитки. В итоге пострадавшего отправили в больницу в состоянии средней тяжести. Виновнику же инцидента светит до десяти лет тюрьмы по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU