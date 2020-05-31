2020-05-31T13:28:58+03:00
Происшествия

Брат ранил ножом брата в Тосненском районе Ленобласти

Мужчина попытался скрыться в соседнем районе, но все равно был задержан полицией
Сергей ВОЛЧКОВ
Поделиться:
По предварительным данным, инцидент возник на почве алкогольного опьянения.По предварительным данным, инцидент возник на почве алкогольного опьянения.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Кровавая драма разыгралась в минувшую субботу, 30 мая, в СНТ «Боровое» в Тосненском районе Ленинградской области: старший брат попытался зарезать младшего. О происшествии «КП-Санкт-Петербург» рассказали в Главном управлении МВД России по городу и региону.

- Инцидент случился около 4:04 утра, - пояснили в ведомстве. – Установлено, что 39-лений мужчина на почве внезапно возникшего конфликта нанес несколько ударов ножом своему 30-летнему брату, после чего скрылся.

В итоге любителя распустить руки задержали в соседнем Кировском районе. До покушения на убийство подозреваемого, скорее всего, как это часто бывает, довел алкоголь: следствие выяснило, что в ту роковую ночь братья вместе употребляли спиртные напитки. В итоге пострадавшего отправили в больницу в состоянии средней тяжести. Виновнику же инцидента светит до десяти лет тюрьмы по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Шквальный ветер надвигается на Санкт-Петербург
Мусоровоз раздавил легковушку вместе с водителем в Санкт-Петербурге
Брат ранил ножом брата в Тосненском районе Ленобласти
Пять женщин, восемь мужчин: комздрав раскрыл подробности о новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге
12—летнего мальчика сбила машина в Колпинском районе Санкт-Петербурга
307 человек за сутки вылечилось от коронавируса в Санкт-Петербурге
Число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года составило 204 человека
3 590 человек находятся на карантине из-за коронавируса в Санкт-Петербурге
Очередной вывозной рейс с россиянами прибыл из Лондона в Санкт-Петербург
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 31 мая 2020 года: почти идеальный результат
Прогноз погоды на 31 мая 2020 в Санкт-Петербурге: облачно и до +18
Общежитие Института кино и телевидения затопило в Санкт-Петербурге
Реабилитация пациентов, перенесших COVID-19, началась в Санкт-Петербурге
Черемуха рухнула на две иномарки во дворе на Сикейроса в Санкт-Петербурге