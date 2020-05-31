2020-05-31T20:25:20+03:00
Спорт

Вячеслав Малафеев покидает футбольный клуб «Зенит»

Знаменитый спортсмен и директор клуба по спорту заявил, что «пришло время идти дальше»
Сергей ВОЛЧКОВ
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Вячеслав Малафеев провел в "Зените" 21 год. Фото: InstagramВячеслав Малафеев провел в "Зените" 21 год. Фото: Instagram
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Заслуженный мастер спорта России, экс-голкипер, а ныне заместитель спортивного директора санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслав Малафеев сообщил, что покидает свой пост. Об этом решении он заявил на своей странице в Instagram сегодня, 31 мая.

- Прошлое остается прошлым, - написал спортсмен. - Будущее неизбежно наступит. В настоящем хочу поблагодарить каждого, кто дал возможность проявить себя в новом деле. Я признателен за то, что участвовал в жизни любимого клуба, смог внести вклад в развитие молодежного футбола и основной команды!

Малафеев провел в клубе «Зенит» больше 20 лет. На его счету – 442 официальных матча. В 2017 году он был назначен на пост заместителя спортивного директора и отвечал за работу команд: подписание контрактов, трансферы, перемещения футболистов внутри клуба и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вячеслав Малафеев покидает футбольный клуб «Зенит»
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