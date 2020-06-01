Рефрижератор для трупов сгорел во дворе больницы, где лечат зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге

1 Июнь 2020 2020-06-01T09:56:15+03:00

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На территории Городской больницы № 2 в Санкт-Петербурге, которая в это тяжелое время пандемии занимается коронавирусными больными, произошло ЧП. В ночь на понедельник, 1 июня 2020 года, во дворе медучреждения начался пожар. Загорелся рефрижератор для хранения трупов – специальный мобильный морг, который сейчас используются для умерших с подтвержденным коронавирусом.

- Сообщение о пожаре поступило в 01:54 часов. На территории Городской многопрофильной больницы № 2, расположенной в доме 5 по улице Есенина, загорелся рефрижератор размером 2 на 6 метров, высотой 2 метра. Горел компрессор кондиционера, общая площадь возгорания 3 квадратных метра, - сообщили в МЧС Санкт-Петербурга.

Пожар был быстро ликвидирован. Пострадавших нет. Находились ли в момент возгорания в рефрижераторе тела умерших, официально на данный момент не известно. По словам спасателей, контейнер не вскрывался.

ИСТОЧНИК KP.RU