2020-06-01T10:34:13+03:00
Происшествия

Таксист бросил умирать двух пассажиров после смертельного ДТП на Металлистов в Санкт-Петербурге

Службы обнаружили в машине труп, второго человека в бессознательном состоянии вырезали из авто
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция разыскивает водителя, устроившего смертельное ДТП в ночь на 1 июня в ПетербургеПолиция разыскивает водителя, устроившего смертельное ДТП в ночь на 1 июня в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Полиция Санкт-Петербурга разыскивает водителя иномарки «Фольксваген Поло», устроившего смертельное ДТП в Красногвардейском районе. В 4 часа ночи 1 июня 2020 года службы приехали на проспект Металлистов, где обнаружили разбитую машину. Внутри был два человека, один из них мертвый.

- По предварительной информации 1 июня около 04:04 в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга на проспекте Металлистов у дома 76 автомобиль "Фольксваген Поло" совершил наезд на стоящие транспортные средства. В результате ДТП из находящихся в автомобиле: один человек скончался от полученных травм, второго вырезают из машины. Состояние его не известно, - сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу.

По словам очевидцев, автомобиль, попавший в аварию – такси. Именно водитель ушел с места ДТП. По данным дорожной полиции, третий человек из авто сбежал, бросив машину. Личность водителя сейчас устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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