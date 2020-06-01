Смольный объяснил, почему изменился цвет Гатчинского дворца

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:06:30+03:00

В первый день лета возобновилась реставрация фасадов одной из императорских резиденций Санкт-Петербурга

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В понедельник, 1 июня 2020 года, комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга сообщил о том, что возобновилась реставрация фасадов Гатчинского дворца. Работы в роскошном здании , постройки конца 18 века, ведутся уже с 2015 года. В течение года реставраторы будут чистить облицовочные плиты из натурального камня.

- При проведении реставрационных работ стали поступать вопросы - почему фасад изменил цвет? - отмечает заместитель руководителя СПб ГУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» Александр Тарасенко. - Естественно, камень расчищается, и мы видим именно первоначальный, первозданный цвет доломита.

Во время очистки поверхность приобретает свой первоначальный светло-серый цвет. Это связано с тем, что удаляется тонкий поверхностный слой переродившегося и изменившего свой цвет камня. Со временем поверхность отреставрированной доломитовой облицовки вновь приобретет привычный желтоватый оттенок.

В этом году на реставрации северного, южного и юго-западного фасада западного полуциркуля дворца, северо-восточного, юго-восточного и северо-западного фасадов центральной части дворца выделено 135 миллионов рублей. Также в текущем году запланировано проведение работ по реставрации фасадов Кухонного каре на сумму 158,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU