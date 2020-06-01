2020-06-01T11:06:30+03:00
Общество

Смольный объяснил, почему изменился цвет Гатчинского дворца

В первый день лета возобновилась реставрация фасадов одной из императорских резиденций Санкт-Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Гатчинском дворце возобновилась реставрация фасадовВ Гатчинском дворце возобновилась реставрация фасадовФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В понедельник, 1 июня 2020 года, комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга сообщил о том, что возобновилась реставрация фасадов Гатчинского дворца. Работы в роскошном здании , постройки конца 18 века, ведутся уже с 2015 года. В течение года реставраторы будут чистить облицовочные плиты из натурального камня.

- При проведении реставрационных работ стали поступать вопросы - почему фасад изменил цвет? - отмечает заместитель руководителя СПб ГУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры» Александр Тарасенко. - Естественно, камень расчищается, и мы видим именно первоначальный, первозданный цвет доломита.

Во время очистки поверхность приобретает свой первоначальный светло-серый цвет. Это связано с тем, что удаляется тонкий поверхностный слой переродившегося и изменившего свой цвет камня. Со временем поверхность отреставрированной доломитовой облицовки вновь приобретет привычный желтоватый оттенок.

В этом году на реставрации северного, южного и юго-западного фасада западного полуциркуля дворца, северо-восточного, юго-восточного и северо-западного фасадов центральной части дворца выделено 135 миллионов рублей. Также в текущем году запланировано проведение работ по реставрации фасадов Кухонного каре на сумму 158,8 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Покупатель внезапно умер у стеллажей с продуктами в магазине во Всеволожске
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области 1 июня 2020 года составило 53 человека
Четырех серийных педофилов, снимавших порно с детьми, задержали в Санкт-Петербурге
Смольный объяснил, почему изменился цвет Гатчинского дворца
Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 1 июня 2020 года: Еще 9 новых жертв
За сутки обследовано на коронавирус 4663 жителя Санкт-Петербурга
Таксист бросил умирать двух пассажиров после смертельного ДТП на Металлистов в Санкт-Петербурге
Ревнивец избил и ограбил бывшую возлюбленную в Ленинградской области
"Зенит" продлил контракт с Сергеем Семаком
Рефрижератор для трупов сгорел во дворе больницы, где лечат зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге
Последние новости о коронавирусе в Карелии на 1 июня 2020 года: Скончалась тяжело больная женщина
Безработный петербуржец устроил разборки со стрельбой из охотничьего ружья в Токсово
Мощный пожар уничтожил здание заброшенной воинской части на севере Санкт-Петербурга
Четыре человека спаслись из горящей машины в ночь на 1 июня в Санкт-Петербурге
Первый летний день будет теплым и без дождя в Санкт-Петербурге