Четырех серийных педофилов, снимавших порно с детьми, задержали в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге вскрылась жуткая история о многолетнем насилии подростков, с которыми снимали порнографию. 30 мая полиция задержала 59-летнего мужчину за сексуальное принуждение подростков младше 12 лет. По данным следственного комитета на 1 июня 2020 года, были задержаны еще трое участников педофильских оргий.
- По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении 8 несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения, - сообщили в следственном комитете.
Согласно источнику в правоохранительных органах «КП-Петербург» на протяжении всего времени мужчины 32, 37, 54 и 59 лет снимали еще порно с детьми, в котором сами и участвовали. Во время обыска у младшего, который является рок-музыкантом, и много раз «светился» на этих фото и видео, нашли еще двух 17-летних подростков, которые живут с ним и, с их слов, добровольно вступают в сексуальные отношения. По данным полиции, этих мальчиков насиловали все мужчины.
На данный момент возбуждено уголовное дело, изъяты целые фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны, электронные носители, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.
Следователи задержали 4 мужчин, которые насиловали и снимали порно с детьми в Санкт-Петербурге.Видео: Следственный комитет
ИСТОЧНИК KP.RU