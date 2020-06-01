2020-06-01T11:58:59+03:00
Происшествия

Четырех серийных педофилов, снимавших порно с детьми, задержали в Санкт-Петербурге

В квартире одного из них правоохранители нашли двух подростков [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Следственный комитет задержал 4 мужчин, много лет насиловавших подростков и снимающих порноСледственный комитет задержал 4 мужчин, много лет насиловавших подростков и снимающих порноФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге вскрылась жуткая история о многолетнем насилии подростков, с которыми снимали порнографию. 30 мая полиция задержала 59-летнего мужчину за сексуальное принуждение подростков младше 12 лет. По данным следственного комитета на 1 июня 2020 года, были задержаны еще трое участников педофильских оргий.

- По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении 8 несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения, - сообщили в следственном комитете.

Согласно источнику в правоохранительных органах «КП-Петербург» на протяжении всего времени мужчины 32, 37, 54 и 59 лет снимали еще порно с детьми, в котором сами и участвовали. Во время обыска у младшего, который является рок-музыкантом, и много раз «светился» на этих фото и видео, нашли еще двух 17-летних подростков, которые живут с ним и, с их слов, добровольно вступают в сексуальные отношения. По данным полиции, этих мальчиков насиловали все мужчины.

На данный момент возбуждено уголовное дело, изъяты целые фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны, электронные носители, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Следователи задержали 4 мужчин, которые насиловали и снимали порно с детьми в Санкт-Петербурге.Видео: Следственный комитет

ИСТОЧНИК KP.RU

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