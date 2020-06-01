Неадеквата с женскими трусами на голове возле детей заметили в Санкт-Петербурге

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:30:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Санкт-Петербурге заметили странного мужчину, который проявляет не здоровый интерес к детям. В понедельник, 1 июня 2020 года, петербуржцы написали в социальной сети о том, что уже неделю наблюдают за неадекватом, который стоит на улице и натягивает себе женские трупы на голову, как только к нему приближаются дети.

- На Пражской 48/50 уже неделю мужчина стоит и надевает женские трусы на голову, когда проходят дети, - пожаловался очевидец.

Пытается при этом мужчина как-то разговаривать с детьми, не известно. Сообщений об обращении в полицию по этому случаю также не было.

Пользователи сети однако с юмором восприняли это сообщение. Некоторые пошутили, что это на самом деле защитная маска интересной формы. Другие предположили, что у мужчины «весеннее обострение».

- Ну, может ему неудобно без трусов ходить, когда рядом дети. Весеннее обострение, санитаров вызывайте, а не сюда пишите, - посоветовал один из петербуржцев.

ИСТОЧНИК KP.RU