66 человек прилетели в Санкт-Петербург вывозным рейсом из Майами
Очередной вывозной рейс приземлился в Санкт-Петербурге около 11:00. Утренним самолетом из Майами (США) через Пулково на родину вернулись 66 петербуржцев, жителей Ленобласти и соседних регионов. Оставшиеся на борту лайнера 280 человек полетели дальше, в Москву.
- Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор в Курортном районе. Сейчас в нем находится около 280 человек, - сообщает пресс-служба Смольного.
Соблюдение обязательного двухнедельного карантина будет контролировать Роспотребнадзор, а также полицейские.
Весь багаж прибывших прошел дезинфекцию, а самих туристов развезли по адресам на автобусах в сопровождении ГИБДД.
Всего с начала апреля в город вернулись из заграницы больше 3000 петербуржцев и жителей Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU