66 человек прилетели в Санкт-Петербург вывозным рейсом из Майами

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:26:37+03:00

В Пулково прилетели 66 человек из Майамии. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Очередной вывозной рейс приземлился в Санкт-Петербурге около 11:00. Утренним самолетом из Майами (США) через Пулково на родину вернулись 66 петербуржцев, жителей Ленобласти и соседних регионов. Оставшиеся на борту лайнера 280 человек полетели дальше, в Москву.

- Иногородние и те петербуржцы, у которых нет возможности обеспечить самоизоляцию по месту жительства, будут направлены в обсерватор в Курортном районе. Сейчас в нем находится около 280 человек, - сообщает пресс-служба Смольного.

Соблюдение обязательного двухнедельного карантина будет контролировать Роспотребнадзор, а также полицейские.

Весь багаж прибывших прошел дезинфекцию, а самих туристов развезли по адресам на автобусах в сопровождении ГИБДД.

Всего с начала апреля в город вернулись из заграницы больше 3000 петербуржцев и жителей Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU