Пять детей спасли из горящего частного дома в Санкт-Петербурге

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:31:24+03:00

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В Санкт-Петербурге утром в понедельник, 1 июня 2020 года, пожарные спасли пять детей из горящего дома. В 11:48 часов на экстренный телефон поступило сообщение о пожаре в частном доме в Приморском районе. Спасатели незамедлительно выехали на место и успели вовремя.

- Поступило сообщение о пожаре в доме 95 на Новоорловской улице в Петербурге. Это двухэтажный частный дом, размером 8 на 25 метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Прибыв на место, пожарные увидели, что у дома горит обшивка из сайдинга, а также терраса на втором этаже. В общем огонь охватил 18 «квадратов» помещения.

Спасатели бросились в здание и вывели из горящего дома пятерых детей. Отмечается, что никто не пострадал.

На данный момент информация о родителях или других опекунах, что должен следить за детьми, уточняется. Причины возгорания также устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU