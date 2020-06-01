Смольный урезал расходы на Московско-Дунайскую развязку

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:47:55+03:00

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Сроки строительства автомобильной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта могут быть сдвинуты. Причиной стал пресловутый коронавирус. Из-за трат на борьбу с инфекцией пришлось секвестировать городской бюджет. Вместе с ним урезали и средства на инфраструктурный проект.

- Несмотря на то, что строительство Московско-Дунайской развязки осталось в планах, расходы на ее строительство сокращены, что вызвало вопросы у победившего в тендере подрядчика, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В КРТИ отмечают, что сейчас с подрядчиком – компанией «Возрождение» по объекту начаты подготовительные работы. При этом окончательное решение по строительной программе в нынешнем году примут после окончательного подписания закона о бюджете. О размере финансирования на развязку в КРТИ не говорят.

Напомним, что доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году были урезаны на 100 миллиардов рублей, а расходы – на 50 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU