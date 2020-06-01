2020-06-01T14:47:55+03:00
Авто

Смольный урезал расходы на Московско-Дунайскую развязку

Финансирование строительства пришлось сократить из-за трат на борьбу с коронавирусом
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Финансирование строительства Московско-Дунайской развязки сокращено. Фото: gov.spb.ruФинансирование строительства Московско-Дунайской развязки сокращено. Фото: gov.spb.ru
Изменить размер текста:

Сроки строительства автомобильной развязки на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта могут быть сдвинуты. Причиной стал пресловутый коронавирус. Из-за трат на борьбу с инфекцией пришлось секвестировать городской бюджет. Вместе с ним урезали и средства на инфраструктурный проект.

- Несмотря на то, что строительство Московско-Дунайской развязки осталось в планах, расходы на ее строительство сокращены, что вызвало вопросы у победившего в тендере подрядчика, - пишет газета «Петербургский дневник» со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

В КРТИ отмечают, что сейчас с подрядчиком – компанией «Возрождение» по объекту начаты подготовительные работы. При этом окончательное решение по строительной программе в нынешнем году примут после окончательного подписания закона о бюджете. О размере финансирования на развязку в КРТИ не говорят.

Напомним, что доходы бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году были урезаны на 100 миллиардов рублей, а расходы – на 50 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24