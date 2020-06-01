Петербургские хакеры воровали бензин «Газелями»

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:31:01+03:00

Петербуржец с приятелем похитили топлива на 2 миллиона рублей Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Изменить размер текста: A A

Петербургские полицейские пресекли деятельность группы хитроумных мошенников, которые при помощи компьютера похищали бензин на автозаправках. Хакеры заливали топливо в 1000-литровый бак, стоявший в кузове «Газели» и ничего не платили за него.

- 40-летний ранее судимый петербуржец приобрел и установил на портативный персональный компьютер вредоносное программное обеспечение, позволяющее сразу после заправки топливом автоматически производить возврат денежных средств себе на банковскую карту, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобалсти.

В сообщники мужчина позвал своего знакомого с «Газелью». Дальнейшее было делом техники. Приятели приезжали на АЗС, заправляли тонну топлива, расплачивались и уезжали. Деньги возвращались на карту, а бензин продавался потом на автостоянках.

Всего подельники заправились таким образом 417 раз и нанесли ущерб на 2,1 миллиона рублей.

Оба мужчина задержаны, в отношении них заведено дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU