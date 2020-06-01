Сильный ветер повалил деревья в Санкт-Петербурге

1 Июнь 2020 2020-06-01T17:22:36+03:00

Под воскресными порывами не устояли семь растений

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Петербургский Комитет по благоустройству подвел итоги сильного ветра, который обрушился на город в воскресенье. Под ударом стихии не устояли несколько деревьев в разных районах города. По счастью, обошлось без жертв.

- По данным на утро понедельника 7 деревьев в разных местах упали на автомобильные дороги, тротуары и пешеходные дорожки. Из них 2 дерева в Курортном районе и по одному в Выборгском, Красногвардейском, Пушкинском, Красносельском и Колпинском, - сообщает пресс-служба Комблага.

По сведениям городского гидрометцентра, скорость ветра доходила до 16 метров в секунду. Это еще не шторм, но уже сильные порывы, которые могут сломать дерево.

С утра понедельника районные службы взялись за бензопилы и в течение дня все последствия природного хулиганства будут устранены.

В ближайшие дни усиления ветра синоптики не обещают.

ИСТОЧНИК KP.RU