Сильный ветер повалил деревья в Санкт-Петербурге
Петербургский Комитет по благоустройству подвел итоги сильного ветра, который обрушился на город в воскресенье. Под ударом стихии не устояли несколько деревьев в разных районах города. По счастью, обошлось без жертв.
- По данным на утро понедельника 7 деревьев в разных местах упали на автомобильные дороги, тротуары и пешеходные дорожки. Из них 2 дерева в Курортном районе и по одному в Выборгском, Красногвардейском, Пушкинском, Красносельском и Колпинском, - сообщает пресс-служба Комблага.
По сведениям городского гидрометцентра, скорость ветра доходила до 16 метров в секунду. Это еще не шторм, но уже сильные порывы, которые могут сломать дерево.
С утра понедельника районные службы взялись за бензопилы и в течение дня все последствия природного хулиганства будут устранены.
В ближайшие дни усиления ветра синоптики не обещают.
ИСТОЧНИК KP.RU