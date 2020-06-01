2020-06-01T17:36:13+03:00
Общество

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 1 июня падал до одного балла

Ниже еще не бывало
Петр КИБЕР
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Индекс самоизоляции 1 июня упал до 1 балла.Индекс самоизоляции 1 июня упал до 1 балла.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Санкт-Петербург установил абсолютный антирекорд по уровню самоизоляции. Смягченные, но не отмененные с 1 июня меры привели к тому, что на улицах были почти также многолюдно, как и до пандемии. А уровень рухнул всего до 1 балла.

- Минимум зафиксирован в 13:00. На улицах было очень много людей. До начала пандемии обычным был уровень в 0,7 балла, - сообщает сервис Яндекс.Карты.

Другими словами, петербуржцы практически бросили соблюдать самоизоляцию. Напомним, что с 1 июня она лишь рекомендована, причем даже горожанам старшего возраста, тогда как раньше люди, достигнувшие 65 лет, были обязаны сидеть по домам.

Также на улице не обязательно носить маски и перчатки. Эта норма сохраняется в магазинах, нор очевидцы сообщают, что много где масочный режим не соблюдается.

Напомним, что за сутки коронавирусом в городе заразились 364 человека. Подтверждена смерть еще девяти ранее заболевших пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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