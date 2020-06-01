Комздрав рассказал о девяти умерших от коронавируса петербуржцах

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:12:13+03:00

В Петербурге подтверждена смерть еще девяти человек от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комиссия по летальным исходам подтвердила смерть трех мужчина и шести женщин по причине COVID-19

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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга привел подробности о девяти пациентах, чья смерть от коронавируса была подтверждена 1 июня. В скорбном списке Комиссии по летальным исходам оказались трое мужчин и шесть женщин.

- Среди умерших - шесть женщин от 48 до 83 лет и трое мужчин 56 и 78 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, - сообщает пресс-служба Комздрава.

Все умершие пациенты имели другие хронические болезни, осложнившие течение коронавируса – гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, заболевания печени и почек.

В ведомстве отмечают, что 31 мая «летальная» комиссия 15 случаев смерти пациентов, но причиной гибели коронавирус признан лишь у девяти

Всего за время пандемии от СOVID-19 в городе скончались 213 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU