Комздрав рассказал о девяти умерших от коронавируса петербуржцах
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга привел подробности о девяти пациентах, чья смерть от коронавируса была подтверждена 1 июня. В скорбном списке Комиссии по летальным исходам оказались трое мужчин и шесть женщин.
- Среди умерших - шесть женщин от 48 до 83 лет и трое мужчин 56 и 78 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, - сообщает пресс-служба Комздрава.
Все умершие пациенты имели другие хронические болезни, осложнившие течение коронавируса – гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, заболевания печени и почек.
В ведомстве отмечают, что 31 мая «летальная» комиссия 15 случаев смерти пациентов, но причиной гибели коронавирус признан лишь у девяти
Всего за время пандемии от СOVID-19 в городе скончались 213 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU