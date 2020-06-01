Сергей Корнеев стал главой петербургского Комитета по развитию туризма

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:58:24+03:00

На этой должности он сменил Евгения Панкевича

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Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга обрел нового руководителя. Вместо Евгения Панкевича, работавшего во главе ведомства около двух лет, кресло председателя КРТ займет выходец из Министерства культуры России Сергей Корнеев.

- В соответствии с распоряжением 1 июня 2020 года Евгений Панкевич освобожден от должности государственной гражданской службы Санкт-Петербурга председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга, - сообщает пресс-служба Смольного.

Со 2 июня главой КРТ назначен назначен Сергей Корнеев, документ уже подписан губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

Отметим, что до прихода в Смольный Корнеев работал заместителем руководителя Федерального агентства по туризму, а до этого возглавлял департамент туризма и региональной политики Министерства культуры России. То есть тема туризма для чиновника совсем не чужая.

На новом месте Сергею Корнееву в том числе придется разбираться в проблемах городской туротрасли после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU