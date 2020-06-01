2020-06-01T19:21:05+03:00
Общество

Пятерых юных петербуржцев, победивших коронавирус, торжественно выписали в День защиты детей

Малышам вручили памятные медали и другие подарки [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге наградили маленьких пациентов, победивших коронавирусную инфекцию. Фото: комздрав Санкт-ПетербургаВ Санкт-Петербурге наградили маленьких пациентов, победивших коронавирусную инфекцию. Фото: комздрав Санкт-Петербурга
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В Детской городской клинической больнице №5 имени Филатова устроили праздник для юных петербуржцев, победивших коронавирус. В День защиты детей маленьким пациентам, готовившимся к выписке, торжественно вручили подарки. Всего в праздничный понедельник с медучреждением попрощались пятеро малышей. Самому юному из них – всего 9 месяцев.

Самому юному выздоровевшему пациенту всего 9 месяцев. Фото: комздрав Санкт-Петербурга

Самому юному выздоровевшему пациенту всего 9 месяцев. Фото: комздрав Санкт-Петербурга

- Маленьких пациентов наградили почетными медалями «Я поборол коронавирус», подарками и праздничными открытками, которые петербургские иллюстраторы нарисовали специально для ребят. А днем все пациенты получили творческие наборы от детского омбудсмена Анны Митяниной. Подарки помогут ребятам скрасить дни, которые еще предстоит провести в стенах медучреждения, - рассказывают в пресс-службе комздрава Санкт-Петербурга.

Не остались ребята и без вкусненького. В меню угощений были сладкие блины. Маленькие пациенты, так нуждавшиеся в положительных эмоциях, получили позитивный заряд бодрости и духа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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