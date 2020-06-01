В НИИ гриппа заверили, что комары не переносят коронавирус

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:23:10+03:00

Петербуржцам не стоит бояться комаров. Как и вышек сотовой связи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Также как и связь пятого поколения 5G, которой в России попросту нет

Изменить размер текста: A A

Специалисты петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева спешат успокоить горожан, которые перед летним сезоном стали переживать из-за того, что переносчиком коронавируса могут стать кровососущие насекомые – комары.

- На данный момент информация о возможности передачи вируса COVID-19 через укусы комаров отсутствует, – заявили «Мойке 78» в научно-исследовательском институте.

Другими словами, ученые не имеют данных, что комар, укусивший зараженного человека и потом севший на здорового, может стать переносчиком болезни.

И уж тем более, миф о том, что распространение коронавируса идет через вышки сотовой связи стандарта 5G - не более, чем предрассудки малообразованных людей.

Мало того, что вирусы в принципе не переносятся радиосигналом или волнами мобильной связи, так пандемия есть во многих странах, где сетей пятого поколения пока нет вообще. Например, в России.

А чтобы не заболеть, надо укреплять иммунитет, следовать советам санитарных врачей и держать социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU