В НИИ гриппа заверили, что комары не переносят коронавирус
Специалисты петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева спешат успокоить горожан, которые перед летним сезоном стали переживать из-за того, что переносчиком коронавируса могут стать кровососущие насекомые – комары.
- На данный момент информация о возможности передачи вируса COVID-19 через укусы комаров отсутствует, – заявили «Мойке 78» в научно-исследовательском институте.
Другими словами, ученые не имеют данных, что комар, укусивший зараженного человека и потом севший на здорового, может стать переносчиком болезни.
И уж тем более, миф о том, что распространение коронавируса идет через вышки сотовой связи стандарта 5G - не более, чем предрассудки малообразованных людей.
Мало того, что вирусы в принципе не переносятся радиосигналом или волнами мобильной связи, так пандемия есть во многих странах, где сетей пятого поколения пока нет вообще. Например, в России.
А чтобы не заболеть, надо укреплять иммунитет, следовать советам санитарных врачей и держать социальную дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU