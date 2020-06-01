2020-06-01T19:38:08+03:00
Авто

Трассу «Кола» перекроют 2 июня из-за разводки Ладожского моста

Ждать автомобилистам придется минимум 45 минут – с 10:00 до 10:45
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Трассу "Кола" полностью перекроют из-за разводки Ладожского моста. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»Трассу "Кола" полностью перекроют из-за разводки Ладожского моста. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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2 июня с 10:00 до 10:45 полностью перекроют федеральную трассу Р-21 «Кола» (Санкт-ПетербургПетрозаводскМурманскПеченга – граница с Королевством Норвегия). Нетрудно посчитать, что автомобилистам придется подождать 45 минут. Все из-за технологической разводки Ладожского моста. Переправу необходимо проверить специалистам для диагностики механических и автоматизированых систем.

- Представители подрядчика «ЕвроТрансСтрой» в период с 10:00 до 10:45 произведут технологическую разводку моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, - спешат уведомить в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Добавим, что разводка Ладожского моста производится только при температуре не больше 25 градусов тепла и при скорости ветра не больше 15 м/с. Погодные условия 2 июня не этому должны помешать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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