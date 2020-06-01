В Санкт-Петербурге умерла врач-педиатр Городской станции скорой медицинской помощи

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:41:26+03:00

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Еще один медицинский работник умер в Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса. На этот раз скорбная весть пришла с Городской станции скорой медицинской помощи, где скорбят о смерти 58-летнего врача-педиатра Татьяны Ткачевой.

- 30 мая 2020 года на 59-м году жизни после тяжелой болезни скончалась Ткачева Татьяна Васильевна, врач-педиатр скорой медицинской помощи 24-й подстанции, - сообщает пресс-служба ГССМП на странице ВКонтакте.

Коллеги умершей вспоминают, что у Татьяны Васильевны был дар раьботать с маленькими детьми, что очень важно в работе педиатра, ведь детки не всегда могут выразить боль словами, объяснить, что и где не так. Но она располагала к себе детей и взрослых, делала это спокойно и быстро. «Ее все любили», - отмечают на станции скорой помощи.

Кроме опытного врача, 35 лет отработавшего на скорой, Татьяна Ткачева была опытным наставником для интернов, молодых врачей. Да и просто любящей мамой и заботливой бабушкой.

«Комсомолка» присоединяется к соболезнованиям родным и близким покойной.

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ИСТОЧНИК KP.RU