Девушку, выгуливавшую курицу на поводке, заметили на Васильевском острове

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:02:16+03:00

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В сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «Вконтакте» опубликовали фотографии девушки, которая как ни в чем не бывало выгуливала курицу на поводке. По словам очевидца, он заметил парочку еще в последний майский день во дворе Большого проспекта. Горожане с иронией взглянули на происходящее и стали мило отшучиваться по теме, отгадывая причину необычного выгула.

Судя по всему, птичка чувствовала себя вполне спокойно. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

- Наверное, взяли маленького, хорошенького, пушистенького цыпленочка, а потом получилась такая вот курочка. И что с ней делать?! Теперь, видимо, член семьи!

- И не удивительно, сейчас из каждого "утюга" вещают как все плохо в плане питания, один вред, пестициды, антибиотики и прочие ужасы. Скоро, может быть, и корову на выпас выведут.

Чуть позже в комментариях появилась и сама хозяйка курицы. Она с юмором отнеслась к бурному обсуждению и отметила, что не ожидала увидеть себя в соцсетях. Судя по профилю девушки во «Вконтакте», она очень любит птиц.

Фотографии птицы и ее хозяйки появились в соцсетях. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

ИСТОЧНИК KP.RU