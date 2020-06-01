2020-06-01T20:02:16+03:00
Дом. Семья

Девушку, выгуливавшую курицу на поводке, заметили на Васильевском острове

Птица нисколечки не возмущалась и следовала за хозяйкой [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Курицу на поводке заметили жители Васильевского острова. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrovКурицу на поводке заметили жители Васильевского острова. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov
Изменить размер текста:

В сообществе «Живем на Васильевском | Васильевский остров» во «Вконтакте» опубликовали фотографии девушки, которая как ни в чем не бывало выгуливала курицу на поводке. По словам очевидца, он заметил парочку еще в последний майский день во дворе Большого проспекта. Горожане с иронией взглянули на происходящее и стали мило отшучиваться по теме, отгадывая причину необычного выгула.

Судя по всему, птичка чувствовала себя вполне спокойно. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Судя по всему, птичка чувствовала себя вполне спокойно. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

- Наверное, взяли маленького, хорошенького, пушистенького цыпленочка, а потом получилась такая вот курочка. И что с ней делать?! Теперь, видимо, член семьи!

- И не удивительно, сейчас из каждого "утюга" вещают как все плохо в плане питания, один вред, пестициды, антибиотики и прочие ужасы. Скоро, может быть, и корову на выпас выведут.

Чуть позже в комментариях появилась и сама хозяйка курицы. Она с юмором отнеслась к бурному обсуждению и отметила, что не ожидала увидеть себя в соцсетях. Судя по профилю девушки во «Вконтакте», она очень любит птиц.

Фотографии птицы и ее хозяйки появились в соцсетях. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

Фотографии птицы и ее хозяйки появились в соцсетях. Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названа причина пожара в рефрижераторе с телами зараженных коронавирусом у Горбольницы №2
Мальчика-велосипедиста насмерть сбили на проспекте Непокоренных
Почти 4 тонны нефтеводяной смеси собрали на водных объектах Санкт-Петербурга за май
Девушку, выгуливавшую курицу на поводке, заметили на Васильевском острове
В Санкт-Петербурге умерла врач-педиатр Городской станции скорой медицинской помощи
Трассу «Кола» перекроют 2 июня из-за разводки Ладожского моста
В НИИ гриппа заверили, что комары не переносят коронавирус
Пятерых юных петербуржцев, победивших коронавирус, торжественно выписали в День защиты детей
Сергей Корнеев стал главой петербургского Комитета по развитию туризма
Суд оштрафовал еще одну петербургскую больницу за работу с коронавирусными пациентами
Карта распространения коронавируса в Ленинградской области на 1 июня 2020 года: Выздоровевших снова меньше, чем заболевших
Комздрав рассказал о девяти умерших от коронавируса петербуржцах
Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге 1 июня падал до одного балла
Сильный ветер повалил деревья в Санкт-Петербурге
"Домушник", обокравший мать Ольги Бузовой, получил пять лет колонии
Беглов: «Ситуация с распространением коронавируса в Петербурге остается сложной»
Петербургские хакеры воровали бензин «Газелями»
Компания Л1 вывела на рынок новый жилой комплекс комфорт-класса «Поэт»
Смольный урезал расходы на Московско-Дунайскую развязку
Надеемся, будет чемпионство: Алексей Стрепетов о новом контракте Семака с «Зенитом»
Пять детей спасли из горящего частного дома в Санкт-Петербурге
66 человек прилетели в Санкт-Петербург вывозным рейсом из Майами