Почти 4 тонны нефтеводяной смеси собрали на водных объектах Санкт-Петербурга за май

1 Июнь 2020 2020-06-01T20:18:39+03:00

Экологи рассказали о проделанной работе за май в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Экологическая аварийная служба ГУП «Пиларн» отчиталась о результатах работы за май 2020 года в Санкт-Петербурге. Например, для ликвидации нефтеразливов в различных реках города потребовалось 34 выхода. При этом специалисты собрали 3835 килограмм нефтеводяной смеси. Всего же экологи выезжали к опасным объектам 148 раз.

- Итого за май вывезено на утилизацию 8,7 кг ртути, 509 кг нефтесодержащих отходов, 158,4 кг химических отходов, 10 ртутьсодержащих термометров, а также 917 единиц люминесцентных ламп. На временное контролируемое хранение специалисты отправили 0,027 м3 твердых радиоактивных отходов, - передает пресс-служба комитета по природопользованию.

Не обошлось, что логично, без штрафов. Административные постановления получили 17 нарушителей. В сумме они должны за свои эко-злодеяния 243 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU