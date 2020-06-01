Мальчика-велосипедиста насмерть сбили на проспекте Непокоренных

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:13:17+03:00

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На проспекте Непокоренных в Санкт-Петербурге «Сузуки» насмерть сбил мальчика-велосипедиста, которому на вид около 12-14 лет. По предварительной информации, страшное ДТП произошло около 19:30 в зоне пешеходного перехода со светофором у дома №72. Известно, что за рулем иномарки находился 69-летний пенсионер. Во всех обстоятельствах трагедии разбираются инспекторы ГИБДД.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Фото: vk.com/dorinspb

- Водитель «Сузуки SX4» двигался от Пискаревского проспекта в сторону площади Мужества. На проспекте Непокоренных у дома №72 в зоне регулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на велосипедиста – мальчика. Ребенку на вид около 12-14 лет. В результате ДТП ребенок скончался от полученных травм, - поспешили уведомить в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что только после результатов проверки примут решение в соответствии с законодательством. Пока не сообщается, на какой цвет сигнала светофора переходил дорогу ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU