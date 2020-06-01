Петербуржец обезвредил хулигана с перцовым баллончиком на «Пушкинской»

1 Июнь 2020 2020-06-01T21:54:13+03:00

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Студент Санкт-Петербургской академии СК России Роман Гончаров обезвредил 18-летнего хулигана, который попытался распылить перцовый баллончик в сторону пассажиров станции метро «Пушкинская». Все произошло еще 26 мая, но о смелом поступке стало известно только в первый день лета, поскольку петербуржца поручил наградить сам Александр Бастрыкин, отметивший активную жизненную позицию юноши.

- Роман не только студент 5 курса, но и волонтер, помогающий на дому пожилым горожанам, соблюдающим режим самоизоляции. После добровольческой деятельности он стал свидетелем совершения противоправных действий на привокзальной станции. Роман не только не растерялся, но и задержал хулигана, а затем передал его полиции, - рассказывают в пресс-службе Следкома РФ.

Добавим, что горе-подростка в итоге привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU