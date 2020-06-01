11 лет тюрьмы получил создатель нарколаборатории в Пушкине

1 Июнь 2020 2020-06-01T22:43:36+03:00

28 лет на троих получили создатели наркотиков с подпольной лаборатории из Пушкина. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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Санкт-Петербургский городской суд отправил в исправительную колонию строгого режима трех фигурантов уголовного дела о нарколаборатории в Пушкине в садовом товариществе «Рехколово». Злоумышленники работали сообща с 14 июня 2018 года по 13 февраля 2019-го. Сначала создатель лаборатории сам научился создавать наркотики, а затем пригласил к себе знакомых.

Вместе они покупали необходимые реактивы, а также посуду с оборудованием. Сам начальник преступной группы не стеснялся лично делать закладки с наркотиками по всему Санкт-Петербургу. Когда нарколаборатории накрыли правоохранительные органы, то оттуда изъяли несколько килограммов мефедрона и бромметамфетамина. Всех злоумышленников, очевидно, ждал реальный срок.

- В ходе судебного разбирательства все полностью признали вину. Суд назначил создателю нарколаборатории наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в ИК строгого режима, а его соучастникам – 17 лет на двоих, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU