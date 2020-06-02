«Митсубиси» жестко намотался на дерево на Дороге Жизни под Санкт-Петербургом

2 Июнь 2020 2020-06-02T07:45:53+03:00

В ДТП один мужчина скончался, второй госпитализирован в тяжелом состоянии

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Жуткая авария произошла рано утром во вторник, 2 июня 2020 года, на Дороге Жизни во Всеволожском районе Ленинградской области. В 5 часов на 32-м километре трассы автомобиль «Митсубиси» вылетел с дороге в кювет, а после жестко намотался на дерево. Есть погибшие.

- Водитель, управляя автомобилем «Митсубиси», двигаясь в направлении от города Санкт-Петербург в сторону Ладожского озера, совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево, - сообщили в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пострадали двое мужчин: один скончался от полученных травм, второй в тяжелом состоянии госпитализирован. Кто именно из них был за рулем, дорожные инспекторы не уточняют. Личность попавших в ДТП мужчин на данный момент устанавливается.

На месте аварии работают службы. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия и личность пострадавших устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU