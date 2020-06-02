Мину времен войны нашли на газоне у жилого дома в Санкт-Петербурге

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:02:08+03:00

Взрывотехники вывезли боеприпас и уничтожили его на полигоне в Ленинградской области

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Несмотря на то, что Великая Отечественная война закончилась уже 75 лет назад, ее отголоски все еще беспокоят жителей Санкт-Петербурга. Так, в понедельник, 1 июня 2020 года, очередной ржавый боеприпас был найден на газоне рядом с жилым домом на Шлиссельбургском проспекте. Очевидцы незамедлительно вызвали службы.

- Сообщение об обнаружении предмета, напоминающего снаряд, поступило в 16:00 часов в понедельник. Очевидцы рассказали, что он лежит на газоне у дома 49 на Шлиссельбургском проспекте, - сообщили в Росгвардии.

На место вызова приехали специалисты-взрывотехники ОМОН, которые обследовали находку. Оказалось, что подозрительный предмет - это 81-миллиметровая минометная мина времен Великой Отечественной войны, прошедшая канал ствола орудия, в состоянии коррозии.

Боеприпас с соблюдением мер безопасности был вывезен и уничтожен на специализированном полигоне в Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU