2020-06-02T14:38:48+03:00
Происшествия

Петербургский студент зарезал мать во сне

Тело женщины он спрятал в кладовку в съемной квартире и остался жить там же
Петр КИБЕР
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19-летний парень зарезал спящую мать из-за вечерней ссоры.19-летний парень зарезал спящую мать из-за вечерней ссоры.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские Приморского района Санкт-Петербурга раскрыли жестокое убийство 42-летней женщины, которое совершил ее собственный сын. Тело погибшей обнаружила знакомая, обеспокоенная тем, что подруга давно не выходит на связь.

- 1 июня около 16 часов в дежурную часть поступило сообщение, что в квартире одного из домов, расположенных на Богатырском проспекте, произошло убийство, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Прибывшие на вызов оперативники нашли в квартире труп 42-летней уроженки Саратовской области. На теле женщины был множественные раны шеи и груди.

Вскоре было установлено, что квартира, в которой произошло убийство, съемная. В ней жили мать с 19-летним сыном, студентом одного из колледжей Петербурга. Основное подозрение сразу пало на парня. А вскоре в подъезде одного из домов на Парашютной улице он был задержан.

Стражам порядка студент рассказал, что в ночь на 29 мая зарезал спящую мать из-за возникшего вечером конфликта. Тело убитой он спрятал в кладовку и остался жить в квартире, однако позднее все же сбежал.

Сейчас молодой человек задержан, в отношении него Следственным комитетом заведено дело по статье «Убийство». Жестокому сыну грозит до 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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