Петербургские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:16:39+03:00

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Одной из основных задач для ученых всего мира сейчас является создание вакцины от коронавируса. Над этим бьются лучшие умы планеты, в том числе и сотрудники петербургского Института экспериментальной медицины. Здесь создают лекарство в виде...йогурта.

- Российские ученые разрабатывают вакцину нового типа, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта. Она воздействует на шиповидный белок, с помощью которого вирус поражает здоровые клетки организма, - заявил вице-президент РАН Владимир Чехонин, чьи слова приводит ТАСС.

Пока говорить о сроках появления готового лекарства рано, сейчас петербургские ученые проводят доклинические испытания вакцины.

А всего в России одновременно идет создание девяти вакцин от коронавирусной инфекции. Шесть делает новосибирский центр «Вектор», две – петербургская компания «Биокад» (одну совместно с Институтом экспериментальной медицины) и еще одну - Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток, который уже набирает добровольцев для испытаний.

ИСТОЧНИК KP.RU