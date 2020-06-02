39 маршруток отменят в Санкт-Петербурге летом 2020 года

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:17:42+03:00

Номера маршрутов указаны в новых постановлениях комитета по транспорту

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В Санкт-Петербурге, несмотря на перенос транспортной реформы, летом 2020 года отменят 39 маршрутов общественного транспорта. Как стало известно, 1 июня 2020 года, комитет по транспорту города опубликовал два новых постановления, в которых указал, какие маршрутки пропадут в Северной столице.

- В первом постановлении предусмотрена отмена следующих маршруток: № 32, 64А, 103, К-5, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К- 220А, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383 и К-409, - говорится в документе.

Второй документ предполагает сокращение межрегионального реестра. Удар придется по следующим маршрутам: №№ 148, 467, 687, К-81, К-468, К-515, К-521 и К-530.

В список также попали те маршруты, которые закрываются по соглашению с перевозчиком или открываются с лета по заказу Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU