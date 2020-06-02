2020-06-02T17:17:42+03:00
Общество

39 маршруток отменят в Санкт-Петербурге летом 2020 года

Номера маршрутов указаны в новых постановлениях комитета по транспорту
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге планируют отменить 39 автобусных маршрутокВ Петербурге планируют отменить 39 автобусных маршрутокФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге, несмотря на перенос транспортной реформы, летом 2020 года отменят 39 маршрутов общественного транспорта. Как стало известно, 1 июня 2020 года, комитет по транспорту города опубликовал два новых постановления, в которых указал, какие маршрутки пропадут в Северной столице.

- В первом постановлении предусмотрена отмена следующих маршруток: № 32, 64А, 103, К-5, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К- 220А, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383 и К-409, - говорится в документе.

Второй документ предполагает сокращение межрегионального реестра. Удар придется по следующим маршрутам: №№ 148, 467, 687, К-81, К-468, К-515, К-521 и К-530.

В список также попали те маршруты, которые закрываются по соглашению с перевозчиком или открываются с лета по заказу Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сенной рынок вновь начал работать после закрытия
Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» перенесли на декабрь
Эстонский дальнобойщик вез в Россию 30 килограммов «Айфонов» контрабандой
39 маршруток отменят в Санкт-Петербурге летом 2020 года
20 июня «Зенит» сыграет с ЦСКА
Памятник деревьям Санкт-Петербурга появился в Муринском парке
Город не готов: Туристического сезона в Санкт-Петербурге не будет
784 петербургских медика признаны пострадавшими от коронавируса
ЕГЭ-2020 по русскому языку в Санкт-Петербурге пройдут 6 и 7 июля
Повышенные меры безопасности из-за коронавируса примут на ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге
Тренировочные ЕГЭ-2020 пройдут в Санкт-Петербурге 29 и 30 июня
Почти 39 человек сдадут ЕГЭ-2020 в Санкт-Петербурге
Петербургские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Раскаявшаяся грабительница сдалась полиции, когда ее замучила совесть в Санкт-Петербурге
Петербургский студент зарезал мать во сне
Фонтан воды высотой в четыре этажа вырвался из-под земли на Стародеревенской в Санкт-Петербурге
Начальницу почтового отделения поймали на мошенничестве в Санкт-Петербурге
Новых зараженных коронавирусом выявили в 28 населенных пунктах Ленинградской области на 2 июня 2020 года
Врачи рассказали о десяти умерших от коронавируса петербуржцах
Австралийские раки начали проверять качество воды на очистных сооружениях Санкт-Петербурга
Мину времен войны нашли на газоне у жилого дома в Санкт-Петербурге
Число выздоровевших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 2 июня 2020 года составило 260 человек
500 яблонь зацвели в саду во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Число умерших от коронавируса в Ленинградской области на 2 июня 2020 года составило 4 человека
Петербуржца, гулявшего с собакой, едва не убило упавшим деревом
Число заболевших коронавирусом в Ленинградской области на 2 июня 2020 года составило 53 человека
Еще десять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
За сутки в Санкт-Петербурге обследовали на коронавирус больше 11 тысяч человек
После ДТП у площади Мужества, в котором погиб подросток на велосипеде, заведено уголовное дело