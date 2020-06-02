2020-06-02T18:03:23+03:00
Звезды

Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» перенесли на декабрь

Причиной стал кононавирус, из-за которого провести мероприятие летом не получится
Петр КИБЕР
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Выборг примет кинофестиваль "Окно в Европу" не летом, а в декабре.Выборг примет кинофестиваль "Окно в Европу" не летом, а в декабре.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Организаторы самого известного на Северо-Западе России кинофестиваля «Окно в Европу» объявили о переносе мероприятия. В 2020 году, из-за пандемии коронавируса, кинофорум пройдет не летом, а в декабре.

- Дорогие друзья и коллеги! XXVIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» пройдет в городе Выборг c 16 по 22 декабря 2020 года. Объявленные ранее сроки проведения смотра (7 - 13 августа) изменены в связи с известными обстоятельствами, - сообщают организ0аторы на странице фестиваля ВКонтакте.

По словам устроителей форума, из-за коронавируса остановилась или прерывалась работа над многими фильмами и кинокомпании не смогли завершить работу в срок. Соответственно, им нечего будет представить на суд зрителей. От этого пострадает фестивальная программа.

Впрочем, декабрьские сроки – лишь возвращение к истокам. Первое «Окно в Европу» открылось именно в декабре 1993 года, когда отечественная киноиндустрия, как и сейчас, переживала непростые времена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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