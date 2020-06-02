2020-06-02T18:43:26+03:00
Общество

Петербургские пожарные провели акцию «А Коля выйдет?» для детей инвалидов

Совместно с Упсала-Цирком сотрудники МЧС поздравили воспитанников интернатов [видео]
Петр КИБЕР
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Пожарные помогли устроить праздник детям-инвалидам. Фото: ГУ МЧС по СПбПожарные помогли устроить праздник детям-инвалидам. Фото: ГУ МЧС по СПб
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1 июня в России отмечали международный День защиты детей. В эту дату петербургские пожарные, совместно с Упсала-Цирком, решили поднять настроение тем, кому приходится тяжелее всего – воспитанникам интернатов для детей-инвалидов.

- Главная цель акции под названием «А Коля выйдет?» – поддержать детей с инвалидностью, которые в это непростое для всех нас время находятся на строгом карантине: дома с родителями, а также в детских домах-интернатах №4 и № 5города Павловска и Пушкина, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Чтобы порадовать юных горожан, в гости к подопечным благотворительной организации «Перспективы» приехали артисты «самого хулиганского в мире» Упсала-Цирка. Прямо перед окнами домов циркачи устроили представление. А помогли им в этом спасатели, которые поднимали артистов на высоту на пожарной лестнице.

Да и сама «боевая» машина, украшенная плакатами и шариками, подарила море эмоций запертой в квартирах и палатах детворе.

МЧС, цирк и благотворительная организация устроили праздничное шоу для детей-инвалидов.Этой акцией организаторы хотят напомнить, что «дети с инвалидностью не должны жить взаперти, они должны рано или поздно выйти из тех условий, в которых они живут сейчас»

ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербургские пожарные провели акцию «А Коля выйдет?» для детей инвалидов
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