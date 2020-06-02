2020-06-02T21:46:23+03:00
Происшествия

Монтажник наткнулся на гранату в жилом доме на улице Подольской

Опасный боеприпас лежал на чердаке дома
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Монтажник интернет-кабеля наткнулся на ручную гранату на чердаке дома на улице Подольской. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и ЛенобластиМонтажник интернет-кабеля наткнулся на ручную гранату на чердаке дома на улице Подольской. Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти
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В одном из домов на улице Подольской монтажник интернет-провайдера наткнулся на ручную гранату. Работник как ни в чем не бывало поднялся на чердак, чтобы установить необходимое оборудование. Внезапно он наткнулся на боеприпас, из-за чего изрядно поволновался, но сориентировался и вызвал на место взрывотехников. Позже специалисты подтвердили опасения мужчины.

- Доступ посторонних лиц к месту обнаружения подозрительного предмета оперативно закрыли. На чердак прибыла дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии с кинологом и служебной собакой. Обследовав находку, специалисты установили, что это ручная граната РГД-5 с запалом. Материалы осмотра передали сотрудникам полиции, - передает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В конце концов, взрывотехники вывезли боеприпас на специализированый полигон и благополучно уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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