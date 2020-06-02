Мощный пожар уничтожил массу сараев и гаражей в поселке Рощино в Ленобласти

2 Июнь 2020 2020-06-02T22:19:03+03:00

В Рощино сгорели сараи и гаражи на 2,5 тысячах "квадратов". Фото: МЧС России по Ленобласти

Изменить размер текста: A A

В поселке Рощино в Выборгском районе Ленобласти сгорело множество гаражей и сараев. Масштабный пожар разросся на 2,5 тысячах «квадратов». Все началось около 15:00. Напуганные очевидцы доложили обо всем спасателям МЧС. На место прибыли работники двух пожарных частей и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях.

На тушение ушло несколько часов. Фото: МЧС России по Ленобласти

- Установлено горение дома и хозпостроек на общей площади в 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 13 единиц техники и 30 человек. На 16:34 пожар локализовали. К 17:30 ликвидировали открытое горение. Ведутся работы по разборке конструкций и проливке места, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

Сведения о пострадавших к спасателям МЧС не поступали. Специалисты отдела надзорной деятельности попытаются как можно скорее выяснить причины мощного пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU