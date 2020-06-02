2020-06-02T23:19:18+03:00
Общество

Врачи Санкт-Петербурга госпитализируют больного, если у него поражено больше 25% легких

В Комздраве перечислили условия госпитализации горожан с подозрением на COVID-19
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Комздраве Санкт-Петербурга рассказали, что горожан госпитализируют при поражении более 25% легких.В Комздраве Санкт-Петербурга рассказали, что горожан госпитализируют при поражении более 25% легких.
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Начальник отдела по организации амбулаторной медпомощи Комздрава Лариса Соловьева перечислила условия, при которых больного с подозрением на COVID-19 должны госпитализировать в стационар. В этом помогает компьютерная томография (КТ), на которую можно попасть через направление от участкового врача.

- Однозначно в больницу кладут горожан, у которых поражено больше 25% легких. Но основное – это клиническое течение. Есть ли у пациента температура выше 38,5 градусов, есть ли определенная частота дыхания и показатель насыщенности крови кислородом. Если пациент, к тому же, старше 65 лет, то принимается, как правило, решение о госпитализации, - отметила Соловьева в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

Через городские КТ-центры прошло уже больше 12 тысяч пациентов. В 70% случаев у больного выявляют пневмонию. В основном, половину пациентов лечат на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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