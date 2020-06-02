Права на форт Тотлебен из Кронштадта продают за 13 млн рублей на сайте объявлений
На сайте «Авито» появилось необычное объявление о продаже прав на аренду кронштадтского форта Тотлебен. Автором является управляющая компания «Реальта». Предприимчивый продавец отмечает, что территория исторического объекта прекрасно подойдет под различную застройку. Якобы с легкой руки нового владельца там запросто можно построить гостиницу, яхт-клуб или ресторан. В общем, сделать место точкой притяжения богачей.
- В объявлении говорится, что Тотлебен передадут покупателю в рамках прямой продажи у арендатора. Стоимость переуступки оценили в 13 млн рублей. Согласно действующему договору, заключенному на 49 лет, годовая ставка составляет 23,35 рублей за всю территорию в 51,7 тысяч квадратных метров, - пишет «Мойка78».
Добавим, что форт, создававшийся еще при императоре Николае II, находится под охраной ЮНЕСКО.
ИСТОЧНИК KP.RU