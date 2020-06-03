Неизвестные хладнокровно застрелили пару лебедей в деревне под Кингисеппом

3 Июнь 2020 2020-06-03T00:16:28+03:00

Птицы впервые за 15 лет заглянули в деревню Лужицы, но все закончилось трагедией [фото]

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Жители деревни Лужицы Кингисеппского района Ленобласти стали свидетелями хладнокровного убийства пары лебедей. По словам старожилов, прекрасные птицы впервые за 15 лет поселились в окрестности. Лебеди облюбовали маленькое озерко в 100 метрах от домиков. Местные жители каждый день не могли нарадоваться влюбленной паре, но произошла жестокая трагедия.

Убитого лебедя отвезли на криминологическую экспертизу. Фото: vk.com/club113266028

- Мы услышали 2 выстрела… Сразу же побежали на берег и увидели моторную резиновую лодку с двумя неизвестными, которые копошились возле тростников на другой стороне. Они вскоре скрылись. После этого птицы пропали, а вчера сосед обнаружил на воде мертвого лебедя с раздробленными крыльями и дробью в теле. Шок! – рассказали очевидцы местной газете «Время».

Благодаря резонансу в СМИ и соцсетях расследованием убийства лебедей уже занялись в комитете по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленобласти.

Фотографии убитых лебедей стали и шокирующей истории распространяться по соцсетям. Фото: vk.com/club113266028

ИСТОЧНИК KP.RU